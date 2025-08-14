Червена лампа с водата! Критично ниво в ключов язовир

След плевенския кошмар с пресъхналите трети ден чешми и липса на вода за пиене, втора червена лампа светна в страната

Към края на август нивата на водоемите в страната намаляват.

Язовир „Копринка” е един от сочените за възлови в централната част на страната. Наличният полезен обем в момента е малко над 19%, с 32 милиона кубични метра вода.

Апел към областната управа в Казанлък

„Имаме апел към управата, която контролира водните ресурси в язовирите в България – да се използва водата по правилен начин, за да не се допуска критично ниско ниво на язовирите. Всяка година става все по-зле и по-зле”, заяви Валентин Димитров от Централна рибоопазваща организация.

Миналата година нивата на язовир „Копринка” стигнаха почти до мъртъв обем – малко над 12%.

„Миналата година язовирът продължи да се източва до след средата на септември. Напоителният сезон е до края на август. Молим да се съобразяват с източването на водите”, призова още веднъж Димитров.

"Жребчево" е още по-зле

В момента язовир „Жребчево” е на 16,7% от полецния си обем. Има 62 милиона кубични метра вода.



