Червена лампа с водата! Критично ниво в ключов язовир
Ще има ли недостиг на ресурс за напояване?
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Ще има ли недостиг на ресурс за напояване?
За последните 5 години полезният обем в „Жребчево” и „Копринка” е най-нисък
Сливен. От неделя сутринта е спряно изпускането на язовир Жребчево. Това съобщи пред "Стандарт" Коста Каранашев, управител на Напоителни системи Сливе...