Нови подробности за водата в "Дружба". Втори леден душ за хората

"Топлофикация София" не разполага със средства, за да компенсира жителите на столичния квартал "Дружба" 2 заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година.

Това признание направи в студиото на "Денят започа" по БНТ изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за три дни.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни шефът на дружеството.

Петров не може да гарантира обаче, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците - Коледа и Нова година.

По думите му, "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.

Той допълни, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.

"Реалната цена на топлинната енергия към настоящия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", каза Петров.

По думите му, дружеството е разбрало за проблема в "Дружба" след края на отоплителния сезон, въпреки че до този момент е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми.

"Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона, за по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон, каза шефът на "Топлофикация София".

След належащия ремонт, би трябвало в "Дружба" 2 да бъде решен проблемът с топлоподаването за следващите 30 години.

