Проф. Рачев изпраща май с дъжд, но отваря вратата на лятото

Месец май си отива нормално дъждовен и малко по-хладничък, но юни ще влезе със слънце, топлина и типично сезонни следобедни валежи. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по бТВ, като обърна внимание на т.нар. „черешови води“ около Черешова задушница. По думите му те няма да носят сериозен риск от наводнения, защото валежите ще са локални и с петнист характер. Уикендът ще бъде приятен и слънчев, а следващата седмица ще донесе почти юлско усещане на места.

Проф. Рачев обясни, че „черешовите води“ са познат сезонен период, свързан с повишен отток по реките, но без драматични процеси като при снеготопенето. Водите може да изглеждат кафяви и да се покачват локално, но разливите, ако има такива, ще бъдат ограничени.

За 1 юни климатологът очаква свежо и слънчево утро, без особена синоптична обстановка. В следобедните часове обаче на отделни места може да се развият интензивни краткотрайни валежи на малки разстояния. За Деня на Ботев времето също се очертава нормално за сезона.

В София началото на юни ще бъде свежо и приятно, като затоплянето ще се усети по-осезаемо от неделя. Температурите в столицата ще достигат около 26 градуса, без да се очаква тежка жега в първите дни.

В Пловдив и Русе следващата седмица вече ще се усеща сериозно затопляне. Там температурите може да стигнат 30-31 градуса, а проф. Рачев посъветва възрастните хора в следобедните часове да търсят дебела сянка.

В Родопите и около Смолян времето ще остане по-меко, с температури около 25 градуса и възможност за следобедни валежи. Климатологът предупреди хората, които тръгват за гъби, да имат едно наум за внезапни превалявания.

По Черноморието прогнозата вече звучи почти лятно. Морската вода ще мине 20 градуса, а в Бургас и Варна се очакват 27-28 градуса на брега и много приятно време за плаж. „Лятото дойде“, обобщи проф. Рачев, като намигна и с цитат от песента „По-полека“ на Стефан Вълдобрев - „барът е край морето“.

