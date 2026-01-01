Времето полудя съвсем! Удря ни 40-градусова гореща вълна
Ще има дъжд през август
Следете всички новини, анализи и коментари за Морска Вода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще има дъжд през август
Проф. Георги Рачев прогнозира топла седмица, кратки валежи във вторник и сряда и по-нормален юли
Черешовите води идват следобед и на петна, а морето вече минава границата за първите плажове
Той подчерта, че контролът срещу нерегламентираните практики ще бъде засилен
Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°
Как се обяснява внезапното явление
Когато не сме на море
Статистиката показва, че над 50% от резервиралите чрез новия сайт на Албена са българи
MeteoBalkans даде ценни напътствия
Имаме 8 случая на морбили, притеснителното е, че 6 от тях са във Варненска област
Има потенциален риск за здравето на населението
Водата в морета става все по-чиста
Евтина сензация и неприкрит интерес видя главният държавен здравен инспектор
Съобщи последните данни за морската вода
Те се разграждат в морска вода
От началото на май до средата на юни взетите проби от водата в морето в Албена нямат отклонения от нормите. Това съобщи д-р Тамара Стойкова – главен с...
Общинският кораб "Анастасия" ще бди за всякакви замърсявания в морето край брега на Бургас. За целта местните власти ще доставят най-съвременно оборуд...
Ямбол. Българин откри как се прави ток от морска вода. Изобретателят Александър Александъров останал без електричество преди два месеца заради неплате...
София. Прокурорска проверка за чистотата на морето е започнала веднага след приключването на туристическия сезон. Обвинителите са се сезирали след опл...