Проф. Рачев: Времето се опъна като пране, морето става за всички

Лятото вече не чука на вратата, влиза през прозореца, с плажна кърпа на рамо и термометър в ръка. В неделя в 11:24 часа настъпва астрономическото лято, а според проф. Георги Рачев времето става „само за море“. Морската вода по нашето крайбрежие ще тръгне от 21°-22° към 24°, което според климатолога вече позволява „цялото народонаселение“ да се къпе. Голямата горещина ще обхване Западна Европа, но и Балканите ще получат своята лятна „закачка“ с температури до 35°.

Морето вдига градусите и чака народонаселението

По Черноморието водата вече е достатъчно топла, за да отпаднат най-сериозните оправдания. Сега тя е около 21°-22°, а идната седмица се очаква да достигне 24° - стойност, която проф. Рачев определи пред бТВ като много добра за тази част на годината.

Това означава, че сезонът практически е отворен не само за най-смелите, които влизат във водата при всякакви условия, а и за онези, които чакат морето да стане „човешко“. Средиземно море също остава топло - между 22° и 26°, но българското крайбрежие вече няма намерение да гледа отстрани.

„Времето е само за почивка и море, който има възможност да се възползва“, обобщи проф. Рачев. Казано по друг начин - прогнозата не подканя, а направо побутва към плажа.

Европа влиза в гореща вълна

Западна Европа ще бъде под силен топъл натиск. Във вторник в района на Париж се очакват около 40°, в Мадрид - 38°, а Лондон може да стигне 35,1° - стойности, които не са обичайни за този ранен етап на лятото.

Проф. Рачев обясни, че става дума за топла гребенна вълна от Африка. Това е втората подобна гореща вълна над Западна Европа, след като още през май Лондон отбеляза 30°, което също не е типично за британската столица.

В Кувейт температурите може да стигнат 50°, а Европа вече взема мерки срещу горещините. На този фон България няма да бъде в центъра на най-тежкия удар, но ще усети достатъчно, за да стане ясно, че лятото е дошло не на репетиция, а на премиера.

Балканите получават само гребена

Горещата вълна ще „полегне лекичко“ на изток и ще докосне Балканите. У нас това ще се усети с температури между 31° и 35°, а в отделни райони - и с по-изразено затопляне.

В София градусите ще се движат около 30°, което е напълно лятно, но не екстремно. Най-топло ще бъде по дунавската яка, където абсолютните максимални температури ще се доближат до 34°-35°.

В Лом от неделя до сряда се очакват около 34°-35°, а в Русе - 33°-34°. Проф. Рачев го каза в своя стил: „Летни температури, няма какво да коментираме. Лято, лято, лято до второ пришествие. Време, опънато като пране.“

Вторник и сряда ще направят малко локви

Въпреки общата лятна картина, във вторник и сряда ще премине лек студен фронт. Той ще донесе валежи, но те няма да бъдат значителни.

Проф. Рачев прогнозира, че дъждът ще е слаб - достатъчен тук-там да направи локви, но не и да развали общото усещане за стабилно лято. В София също има вероятност да превали през тези два дни.

Така седмицата ще мине под знака на топлината, с кратко освежаване, което повече ще измие праха, отколкото ще промени сезона. Чадърът може да стои наблизо, но плажната чанта вече има предимство.

Юли засега не плаши с крайности

Първата прогноза за юли е сравнително спокойна. Очакванията са месецът да бъде с нормални валежи и температури в рамките на нормалното за последните около 20 години.

Според проф. Рачев към момента не се очертават екстремни температури у нас. Това не означава хладно лято, а по-скоро лято без засега видими големи температурни изненади.

С други думи - жега ще има, защото календарът вече няма накъде да отстъпва. Но поне на този етап юли не изглежда като месец, който ще ни пече на бавен огън без пауза.

Лятото идва официално, но вече се държи като у дома си

В неделя в 11:24 часа настъпва астрономическото лято и Северното полукълбо официално сменя сезона. Само че времето не чака церемонията - то вече е минало на летен режим.

Морето се стопля, Европа прегрява, Балканите получават горещата периферия, а България влиза в период на много топли, но засега поносими дни. Следващата седмица ще бъде за море, за сянка, за ранно тръгване и за разумно отношение към слънцето.

Прогнозата на проф. Рачев този път може да се обобщи съвсем просто: който има път към морето - да не го отлага. Времето е „опънато като пране“, водата вече се усмихва, а лятото влиза с походка на човек, който знае, че всички го чакаха.

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