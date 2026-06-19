Синоптиците: Тихо време днес преди големия обрат

Времето днес ще започне предимно слънчево, но над централните райони ще има по-значителна облачност. След пладне атмосферата ще се активизира главно над Западна България, където на места, особено в планините, ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в източните и планинските райони - до умерен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 27°.

Слънчево начало, но нестабилен следобед

Преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-съществена облачност се очаква над централните райони, но без значителни валежи в първата част на деня.

Следобед и до вечерта над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, като по-голямата вероятност е в планинските райони.

Ще духа слаб вятър, а в източната част на страната и по високите места той ще бъде до умерен от североизток. Денят ще остане сравнително приятен като температури, без екстремна жега.

В планините - слънце до обяд, гръмотевици след това

В планините преди обяд времето ще бъде предимно слънчево и подходящо за преходи в ранните часове. След обяд обаче в масивите в западната половина от страната ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места ще превали и прегърми, затова по-високите маршрути не са подходящи за късно тръгване или дълго оставане по билата. Вятърът ще бъде умерен от североизток.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, а на 2000 метра - около 9°. Усещането във високите части ще бъде по-хладно, особено при усилване на вятъра и развитие на облачност.

По морето - без валежи и със сравнително прохладен бриз

По Черноморието денят ще започне предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°, което ще задържи крайбрежието по-хладно от вътрешността на страната.

Температурата на морската вода е от 18° по северното крайбрежие до 23° на места по южното. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, а в крайния южен участък от крайбрежието - до 3 бала.

Уикендът носи повече слънце и постепенно затопляне

През почивните дни и в началото на следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за изолирани краткотрайни валежи остава много малка.

Ще духа до умерен североизточен вятър. Температурите постепенно ще се повишават и в понеделник преобладаващите максимални стойности ще бъдат между 31° и 36°, по-ниски по Черноморието.

В неделя, 21 юни, в 11 часа и 24 минути настъпва лятното слънцестоене и в Северното полукълбо започва астрономическото лято. Така календарът ще съвпадне с осезаемото затопляне в страната.

Във вторник идват гръмотевици и риск от градушки

Във вторник през страната ще премине атмосферно смущение, а въздушната маса ще стане неустойчива. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки, което прави деня по-рисков за земеделските райони и за пътувания в часовете с активна облачност.

Вятърът ще се ориентира от югоизток. След преминаването на смущението времето отново ще се стабилизира, но жегата ще се усилва.

След смущението - нова порция горещина

През последните два дни от периода ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще има развитие на купеста облачност, но без сигнал за по-значителна валежна обстановка.

Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще се повишат до 32°-37°, докато по Черноморието ще останат под 30°.

Така след краткия нестабилен момент във вторник страната ще влезе в по-типичен летен режим - повече слънце, по-високи температури и отделни следобедни облаци над планините.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com