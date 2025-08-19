Времето се разваля, чака ни хладен летен ден

Купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развиват днес,

ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на повече места в Южна и Източна България. Ще има условия и за градушки. Почти без валежи ще остане в по-голямата част на Дунавската равнина. Вятърът отново ще се ориентира от североизток, ще е слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 25°.

В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието облачността ще е по-често значителна и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-28°.

Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В сряда ще преобладава слънчево време, с купеста облачност в следобедните часове, по-значителна в планините и източните райони. На отделни места там ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. В четвъртък ще е предимно слънчево. Ще се появи вятър от южната четвърт и ще започне бързо затопляне. В петък вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили, дневните температури в много райони ще надхвърлят 35°, а на отделни места ще достигат 37°-38°. Ще се задържи предимно слънчево, но след обяд над планините, а привечер над крайните западни райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми.

През нощта срещу събота и в събота над страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът ще се обърне от северозапад и временно ще се усили още, ще бъде умерен до силен. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия за градушки. Температурите ще се понижат с 5-7 градуса. В неделя вятърът ще отслабне и ще се завърти от север, в Югоизточна България от североизток; в понеделник навсякъде ще стане североизточен, в Източна България отново ще е предимно умерен. Облачността ще е променлива, на места ще превали краткотрайно. Преобладаващите максимални температури ще са между 27° и 32°.

