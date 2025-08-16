Проф. Георги Рачев с извънредна новина за морето, рибата и земеделието. Големи промени

Затоплянето откри нови туристически маршрути, казва климатологът проф. Георги Рачев в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Проф, Рачев, годините стават все по-горещи, а това неминуемо ще се отрази и върху живота ни. До какви изменения ще се стигне с климатичните промени?

- През последните 25-30 години се наблюдава ясно изразена тенденция към повишаване на месечните и средногодишните температури. От 1998 г. насам това затопляне е отчетливо и инструментално доказано. Планетата вече е с около половин градус по-топла спрямо началото на века и с над един градус в сравнение с преди 100 години. Тенденцията е трайна и ще продължи. С колко ще се покачат температурите - това е отделен въпрос.

- А кой е най-големият климатичен риск за българските земеделци през следващите години?

- Най-голямата опасност винаги е била сушата, особено в периода, когато на културите им е нужна много вода - при формирането на репродуктивните органи. Вторият сериозен риск са градушките, които могат да унищожат готовата реколта, а на трето място - късните пролетни и ранните есенни слани. Българските фермери отдавна се адаптират към тези условия. Засушаването не е ново явление за страната ни - просто днес сме по-чувствителни към него.

- Има ли шанс промените във времето да превърнат климата в България в подходящ за отглеждане на нови култури?

- В България няма да има нито банани, нито портокали, въпреки че става по-топло. Това е един цял процес на отглеждане и съзряване на съответната култура. По-скоро се появяват сортове, които се адаптират добре към тези моментни изменения на климатичната обстановка.

- Това лято влязохме в петата топла вълна, ще има ли още?

- Настоящата вълна вероятно ще продължи почти до края на месеца. Тя не е като юлската, когато температурите надминаха 40рC. Сега акцентът е върху сухото време, без екстремни стойности. Вълните ще бъдат по-меки, но с по-високи от обичайните температури за края на август и началото на септември. Денят намалява с по три минути, нощите се удължават, а екстремите отслабват. Това не изключва възможността да се появи гореща вълна през септември, но тя ще е характерна за сезона. Европейските и американските модели предвиждат по-топло време поне до февруари, със средни температури с 0,5-1рC над нормата.

- Каква е прогнозата за този уикенд?

- Очаква се по-свежо време. В понеделник и вторник ще има леко понижение на максималните температури до 28-33рC, след което от сряда до събота отново ще се повишат. По-интересното е, че минималните температури ще започнат бавно да се понижават и тропичните нощи с температура на въздуха преди изгрев слънце от над 20рC ще стават все по-редки. Така, че времето ще заприлича на ретро лято. Септември ще бъде по-скоро топъл месец, отколкото есенен.

- Тази година отново ли се очертава рекорд на топлото време?

- За Европа нищо чудно да се окаже една от най-топлите, или да бъде в топ 3 на най-горещите години. Но все пак имаме още 4 месеца, които ще покажат мястото на 2025 година в съобразната класация.

За света по всички показатели засега ще бъде точно в топ 3 на тези класации. Защото северното полукълбо, където сушата преобладава над Океана, се затопля много по-бързо и с повече градуси в сравнение с южното полукълбо, където преобладава Океана.

- Според последните данни на Метео Балканс, на 9 август 2025 г. температурата на морската повърхност в Черно море е достигнала тревожно високи стойности от 30?рC, а в някои зони дори - до 31?рC. Какви ще са последиците?

- Не само Черно море, а и цялото Средиземноморие е с високи температури, по-високи от тези преди 10-20 години. Топлата вода удължава есента, активира циклонални процеси, носи повече влага и дъждове. Не съм съгласен с квалификацията "тревожно,страшно, уникално" и т.н. Това са човешки характеристики, които влагаме в природни процеси.

- Говори се, че рибата е измряла от горещините и т. н.

- А е обратното - тази година уловът е добър, а цените - по-ниски. Температурата на водата е ключова за размножаването на рибата. Част от популациите мигрират към Мраморно море през зимата. Промяната в климата не означава само негативи - напротив, последните години България жъне рекордна зърнена реколта от над 10 млн. тона и е основен играч в Черноморския зърнен басейн.

- Климатичните промени вече оказват влиянието си в туризма. Какво да очакваме в този сектор?

- Увеличава се потокът към водни дестинации - море, езера и реки. Благодарение на топлата вода, която ще се задържи до 22рC дори в края на септември, летният сезон се удължава. Затоплянето откри нови туристически маршрути и удължи сезона. Вътрешният туризъм също расте бързо, особено в страни като САЩ, Франция и Германия. Големият губещ са зимните ски курорти - по-топлото време прави снежната покривка нетрайна.

