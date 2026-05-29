Бури и градушки връхлитат страната. Ето кога се разваля времето

През предстоящия уикенд времето в България ще остане променливо, с краткотрайни разхладителни валежи главно в планинските райони и Добруджа. Това съобщи синоптикът Петър Янков в ефира на "България сутрин".

В събота следобед се очакват краткотрайни превалявания в североизточните части на страната. Според Янков денят ще бъде подходящ за планински туризъм, но туристите трябва да се подготвят за по-силен вятър във високите части.

По Черноморието облачността ще бъде променлива и разкъсана. Морската вода остава сравнително хладна – около 18-19 градуса, което я прави по-подходяща за любителите на по-ниски температури.

Динамичната обстановка ще се запази и през следващата седмица. Слънчевите часове ще бъдат по-малко, а на 1 юни в западните и северните райони се очакват валежи, придружени от гръмотевични бури. Максималните температури ще се движат около 22-23 градуса.

Във вторник и сряда времето временно ще се стабилизира, но още от четвъртък синоптиците прогнозират нова вълна от проливни валежи. В западните и централните части на страната ще има условия за силни гръмотевични бури, значителни количества дъжд и риск от градушки.

По отношение на защитата от градушки Янков обясни, че България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ. Същата система се прилага и в Сърбия, Бразилия и Мексико.

По думите му самолетният метод, използван във Франция и Русия, е значително по-скъп и не е особено ефективен за българските условия. В някои държави от Западна Европа се използват и генератори с ултразвук, които въздействат върху образуването на градовите зърна в облаците.

Според специалиста най-слабо защитени от градушки остават районите по Черноморието и Югозападна България.

