Най-сетне! Хубава новина за времето от проф. Рачев
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
Следете всички новини, анализи и коментари за Гръмотевични Бури. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
Вечерта идат бури
Оранжев код е обявен в пет области, а след неделя валежите постепенно ще обхванат голяма част от страната
Обявен е жълт код, ще прегърмява в Рило-Родопската област
Европа най-сетне ще види валежи
Първите гръмотевични бури се очакват още утре, главно в Централна Северна България
Синоптиците предупреждават, че подобни контрасти стават все по-чести
BG-ALERT предупреди жителите на Благоевградско, без ток останаха пет населени места, пороите прекъснаха футболен мач в Пловдив
Още днес на много места се очакват интензивни валежи, гръмотевици и риск от градушки
В някои райони ще по-драматично
Симеон Матев обясни, че сблъсъкът между горещия и студения въздух е причината за екстремното време
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
12 000 мълнии в Югоизточна Европа, повечето от тях - в нашето небе
Очакват се валежи и гръмотевични бури, предупреждава Meteo Balkans
Захлаждането започва от утре вечер
Затопляне през идната седмица
Климатолог с отчайваща прогноза
Очаква се процесите да се развият в сряда вечерта в Северозападна България