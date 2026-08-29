Слънчево с облаци: Жега до 35°, после небето се отприщва

Съботата започва спокойно и сравнително хладно в сутрешните часове, но слънцето бързо ще си върне властта и температурите ще тръгнат нагоре. В по-голямата част от страната денят ще остане предимно слънчев, като максималните стойности ще достигнат 33–35 градуса. В Североизточна България ще бъде малко по-прохладно, според meteobalkans.

Следобед над североизточните райони временно ще се развие купеста облачност, но условията за валежи ще останат ограничени. Към края на деня картината започва да се променя. От запад постепенно ще навлизат висока и средна облачност, а в крайните западни части са възможни дъждове и гръмотевични бури.

Причината е атмосферно смущение, което се приближава от запад. В районите с бури вятърът ще смени посоката си и от източно-североизточен ще се ориентира от северозапад.

София: горещ ден, бурна вечер

В столицата съботата ще започне с ясно и прохладно време. След това температурите ще се покачат значително, като следобед максималната стойност ще бъде около 33 градуса.

През по-голямата част от деня София се радва на слънчеви лъчи. Привечер облаците постепенно ще се увеличават, а през нощта срещу неделя се очакват валежи и гръмотевични бури.

Така денят в столицата ще започне почти като класически летен августовски ден и ще приключи с доста по-неспокоен небесен пейзаж.

В планината – слънце, после облаци и локални валежи

Първата половина на деня в планините ще бъде предимно слънчева. Следобед обаче от запад ще започне увеличение на облачността.

В масивите на Югозападна България и в части от Централна Стара планина са възможни локални слаби валежи. Вятърът ще бъде умерен, а по най-високите части временно ще се усилва от север-северозапад.

Температурите също ще напомнят, че високо в планината лятото вече е друга история – около 26 градуса на 1200 метра и около 20 градуса на 2000 метра.

Морето остава слънчево, но вълните се вдигат

По Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове над крайния юг са възможни слаби превалявания, а следобед по северното крайбрежие облачността временно ще се увеличава.

По морето ще духа умерен север-североизточен вятър, който по южното крайбрежие временно ще бъде силен. Следобед постепенно ще отслабва.

Максималните температури ще бъдат 26–28 градуса, а морската вода ще държи приятните 25–26 градуса.

Морето обаче няма да е съвсем кротко. Очаква се вълнение 2–4 бала по северното крайбрежие и около 4 бала по южното.

Балканите също са на два фронта

На Балканите времето ще бъде разделено между горещия юг и по-нестабилния северозапад.

В южните и югоизточните части, включително Гърция, ще се задържат високи температури и предимно слънчево време. В северозападните райони атмосферата ще бъде по-динамична – с повече облаци, валежи и гръмотевични бури.

Постепенно нестабилността ще се придвижва към централните части на полуострова.