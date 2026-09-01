Най-сетне! Хубава новина за времето от проф. Рачев

Лятото няма намерение да си тръгва с края на август. И през септември ни очакват топли дни, макар че в началото на месеца ще има кратко захлаждане, прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

Студен фронт ще премине през страната в сряда привечер и в четвъртък. Въздействието му върху България ще бъде сравнително слабо, но на места са възможни гръмотевични бури, светкавици и градушки.

Захлаждането обаче няма да се задържи дълго. След него температурите отново ще започнат да се повишават, като в София се очаква да достигат около 29-30 градуса – стойности, които са значително над обичайните за септември.

„Лятото продължава и през септември“, коментира Рачев, определяйки месеца като един от най-хубавите периоди в годината.

Обичайно температурите през септември са с около два градуса по-ниски от августовските, но тази година времето ще остане по-топло от нормалното.

Море през септември? Напълно възможно

По Черноморието прогнозата също е благоприятна за любителите на морето.

Очакват се температури около 27-28 градуса, без екстремните горещини от разгара на лятото. Това означава подходящо време за плаж и през следобедните часове, когато през август жегата често е най-силна.

Прогнозата на американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) също сочи към топъл септември. Според нея температурите в България се очаква да бъдат с около 0,5 до 1 градус над климатичната норма.

По отношение на валежите количествата се очаква да бъдат около обичайните за месеца у нас.

По-сухо време се очертава в Западна Европа и във водосборния басейн на Дунав.

А какво ни чака през зимата?

Рачев коментира и далечната перспектива за предстоящия зимен сезон.

Според него има около 65% вероятност зимата да бъде по-топла от нормалното, но същевременно динамична.

Очакват се повече валежи, като в планинските райони те вероятно ще бъдат под формата на сняг.

„Топла и динамична зима“ – така климатологът описва очаквания сезон, като уточнява, че прогнозите за толкова далечен период са с по-ниска степен на сигурност.

Засега обаче картината е доста по-ясна: септември започва с кратка пауза на топлото време, след което лятото отново се връща.