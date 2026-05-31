Слънцето бързо отстъпва. Идат гръмотевични бури и градушки

Денят започва със слънце над голяма част от страната, но спокойното време няма да се задържи дълго. Още от запад облачността ще започне да се увеличава, а следобед атмосферата ще стане значително по-неустойчива. На много места ще се развият купести и купесто-дъждовни облаци, които ще донесат краткотрайни валежи и гръмотевици. Най-засегнати ще бъдат планинските и източните райони, докато температурите ще останат високи - между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 23 и 26 градуса, а в София около 28 градуса.

След слънчевото начало идва рязка промяна

Преди обяд времето ще създава усещане за стабилен летен ден, но това ще бъде само първата част от картината. С напредването на часовете облаците ще се сгъстяват от запад, а следобед над много райони ще се развие типичната за неустойчива въздушна маса купесто-дъждовна облачност.

Валежите ще бъдат краткотрайни, но на места интензивни и придружени от гръмотевици. Ще духа умерен западен вятър, който ще поддържа динамична обстановка и ще допринася за бързата промяна на времето през деня.

Планините ще усетят бурите по-рано

Най-рано нестабилността ще се прояви над планинските масиви в Западна България. Там още преди обяд купестата и купесто-дъждовната облачност ще започне да се увеличава, а следобед процесите ще обхванат и масивите в Централна и Източна България.

На много места в планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще остане умерен, а по високите части - силен от северозапад. Температурите ще бъдат значително по-ниски от тези в равнините - около 19 градуса на 1200 метра и около 11 градуса на 2000 метра.

Черноморието няма да остане извън валежната зона

По морето денят също ще започне с повече слънце, но следобед и там времето ще се промени. Значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще се развие над крайбрежието, а на много места ще превали и прегърми.

Ще духа умерен западен вятър. Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 23 и 26 градуса, което ще запази сравнително по-меко усещане спрямо вътрешността на страната. Морската вода е с температура 18-20 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Първите дни на юни остават под знака на нестабилността

Началото на юни няма да донесе трайно успокояване. Въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива, което означава повторение на познатия сценарий - по-слънчеви сутрини, но бързо развитие на облаци около и след обяд.

До полунощ в много райони ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На отделни места се очакват и градушки, което прави следобедните часове най-рисковата част от денонощието.

Вятърът ще сменя посоката, температурите остават летни

В понеделник вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, а през следващите дни ще се ориентира най-често от югоизток. Тази промяна няма да премахне нестабилността, но ще запази усещането за типично променливо начало на лятото.

Дневните температури през първите дни на юни ще се движат в широки граници - от 22-24 до 29-31 градуса. Така страната ще остане между лятната топлина и следобедните бури, които ще избухват бързо и на много места.

Идната събота носи частично успокояване

По-съществена промяна се очаква в събота, когато вятърът ще отслабне, а на места и ще стихне. Валежите ще бъдат в по-малко райони, което ще даде кратка пауза след серията от нестабилни дни.

Температурите ще се повишат с градус-два, но времето няма да премине напълно към сух и спокоен летен режим. Атмосферата ще остане чувствителна към следобедни развития, макар и с по-ограничен обхват на валежите.

