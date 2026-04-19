Обрат на вота! Драматична битка за второто място

Обрат на вота. Една от социологическите агенции излезе с много интересни данни. В момента се разиграва драматична битка за второто място на изборите. Екзитполът на агенцията сочи рязко откъсване на първия играч в надпреварата, за когото подкрепата вече стига невижданите от много отдавна 38,1 на сто.

Вторият играч бележи спад до 14,5 на сто, като в момента подкрепата за третия е 14,4 процента. Екзитполът на агенцията сочи 6 партии в парламента.

Активността е много висока. Към 16 ч. са гласували 1 милион българи повече, отколкото на миналите избори, когато общата активност бе 38,94 на сто, съобщи шефът на "Мяра" Първан Симеонов. Според агенция "Тренд" към 16 ч. активността е над 33 на сто, а "Галъп" посочи 39 на сто активност.

