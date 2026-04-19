Радев с извънредна новина пред журналисти!

"Това е само първата стъпка, благодаря на хората за вота! Това е победа на морала! Повече ще коментираме след официалните резултати.

Всичко, което искаме да направим, е описано в нашата предизборна програма. Целта е разграждане на олигархичния модел. Служебните министри трябва до един да си подадат оставките. ".

Точно в този момент журналист каза на Радев следното:

"Според агенция "Алфа рисърч" ще имате 129 депутати".

"Ще ви черпя", лаконично отговори Радев.

