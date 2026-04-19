Радев приключи Гюров. Проговори за Европа и Русия

Служебните министри трябва до един да си подадат оставките. Това заяви лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев на брифинг пред наши и чужди журналисти след края на изборния ден. Така той отговори на въпрос дали някои от служебните министри може да останат в неговото правителство.

"Прогресивна България" печели безапелационно, това е победа на надеждата над недоверието, победа на свободата над страха. Това е победа и на морала. Хората отхвърлиха самодоволството и високомерието на старите партии и не се поддадоха на лъжите и манипулациите. Благодаря за доверието", заяви Радев.

Имаме цялостна концепция за разграждане на олигархичния модел, ще следваме този път, посочи лидерът на ПБ.

Специални благодарности на хората, които десет години са от моя екип. Победихме апатията, но недоверието в българската политика остава, каза още той.

България ще положи усилия да продължи европейския си път, но силна България в силна Европа има нужда от прагматизъм и критично мислене, каза Радев в отговор на въпрос на журналист от Associated Press.

"Питайте президента Макрон, питайте премиера на Белгия, питайте други европейски лидери, включително канцлера Мерц, които заявиха, че този диалог трябва да се върне", каза Румен Радев в отговор на въпрос какво мисли за диалога с Русия. Според него силна България и силна Европа имат нужда от критично мислене и прагматизъм.

"Не само за новата архиткектура за сигурност в Европа, но ако искаме Европа да има стратегическа автономия, тя трябва да установи своята конкурентоспособност и да преустанови процеса на деинстриализация", продължи Радев.

Според него без енергийни ресурси не можем да говорим за конкурентоспособност. "Аз очаквам Европа да бъде много по-прагматична в своите действия", заяви още Радев.



"Европа е станала жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят без правила", добави той.



"Стъпките ни са много ясно описани в нашата програма. Имаме концепция за разграждането на този олигархичен модел", коментира още политикът.

„Нека да видим кои хора ще влязат в парламента“, заяви лидерът на „Прогресивна България“, отговаряйки на въпрос за евентуални партньорства в 52-ото НС..



"Искам да благодаря на всеки един от българските граждани, които днес подкрепиха "Прогресивна България". Искам най-сърдечно да благодаря на всички граждани, които днес осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо към кого. Благодарност и към всички наши сънародници в чужбина, които чакаха с часове на опашките и показаха, че милеят за България. Разбира се, благодарност и на хората от комисиите и службите и особено на органите на МВР, които положиха огромни усилия срещу купения вот.", каза оше Румен Радев.

