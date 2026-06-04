Министър Димитър Стоянов се запозна с разработките на българските компании на „Хемус 2026“

Министърът на отбраната Димитър Стоянов посети българските компании, участници в Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“.

В рамките на втория ден от форума министър Стоянов се запозна с най-новите разработки на голяма част от българските изложители. Представени бяха иновативни продукти и технологии за нуждите на отбраната и сигурността.

По време на срещите с българската отбранителна индустрия отново беше поставен акцент върху възможностите за участие на компаниите в модернизацията на Българската армия. „Основен приоритет за ръководството на министерството е привличането на български фирми за участие в повече проекти по механизма SAFE и насърчаването на индустриалното сътрудничество“, подчерта министърът на отбраната.

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