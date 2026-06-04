Росица Карамфилова с ключова среща. Какво каза на еврокомисар Йесика Русвал

Устойчивостта на водните ресурси, управлението на отпадъците и конкурентоспособността обсъдихме с европейския комисар по околна среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентоспособна кръгова икономика Йесика Русвал, каза пред журналисти министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

Разговорът ни даде сериозна надежда, че в лицето на Европейската комисия и в нейно лице имаме партньор и човек, на когото можем да разчитаме за това нашите идеи и визия да бъдат поставени на масата и да бъдат дискутирани открито за взимане на решения, безспорно пречупени през нашите национални обстоятелства, каза още министър Карамфилова. Всички искаме сигурност, чиста околна среда, просперираща икономика и да можем да работим заедно, гледайки в една посока, обърна се министър Карамфилова към комисар Русвал.

На срещата акцентирахме върху ключови теми за устойчивостта на водните ресурси, пред чиито предизвикателства сме поставени. Имаме сериозна близост на позициите между България и ЕК относно факта, че следва да се намерят решения, които да гарантират повишаване на конкурентоспособността на Европа в нейната цялост. Геополитическата обстановка налага смели, отговорни и интегрирани решения, съобразени с всяка държава членка, тъй като, само когато взимаме решения, в които се чува гласът на всяка държава, Европа ще бъде по-силна и ще подобри своята конкурентоспособност, допълни министър Карамфилова.

По думите й ключов елемент от тези разговори касае гарантирането и осигуряването на ресурси. Обсъдихме и подобряване на аспектите по отношение на управлението на отпадъците и влагане на практика на концепцията за кръговата икономика и управлението на отпадъците като стратегически ресурс, заяви тя.

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