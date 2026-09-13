Екоминистерството затяга контрола след шокиращи пропуски
Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
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Глобите за големи компании може да скочат до милиони евро, а Рила ще бъде следена с камери срещу пожари и бракониери
Политическото напрежение отново се изостри
Устойчивостта на водните ресурси, управлението на отпадъците и конкурентоспособността са важните теми, заяви министърът на околната среда
Създаване на единен орган за управление на водите в България, предлага Възраждане
Обяви какъв е смисълът на участието на БСП във властта
Писмото на Пеевски не е ултиматум, а подкана да си свършим работата, каза Манол Генов
Камата се е ангажирал с преговорите
Изготвят и Стратегически план на ДПС-Ново начало за решаване на проблемите на безводието
Самият треньор призна причината
Националният борд по водите ще съсредоточи правомощия и отговорности
Бившият финансов министър иззел функции на МОСВ
Ще бъде обсъден и законопроект за допълнение и изменение на Закона за водите
Основно 12 язовира се ползват за питейно-битово водоснабдяване в страната
Да свържем Бранд България и с уникалното многообразие и възможности на водите ни, призова тя
Какво стори водеща на новинарската емисия
Предаването имаше своя пореден рожден ден
Според него реакцията от страна на правителството вчера е била адекватна
Министерството на околната среда съобщи благоприятни данни
Челното място заема кандидат-президнтската двойка Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова с резултат от 39,33 на 100.
Той ще се завърне в политиката от духовната и историческа столица, каза областният председател на Движението