Зафиров даде голямо обещание за заплатите на жените

Вицепремиерът Атанас Зафиров даде обещание на жените, като каза, че БСП ще направи така, че заплатите им да не по-ниски от тези на мъжкия пол.

Държавата все още е в дълг към жените, които според последните проучвания получават около 15% по-ниско възнаграждение за същия труд. Нашият ангажимент е това да се промени, каза председателят на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров във Варна на среща с Обединението на жените социалистки по повод юбилея на сдружението.

Той заяви още, че държавата е в състояние да реши както водната криза, така и да се противопостави на спекулантите, които се опитват да използват влизането ни в еврозоната като повод за вдигане на цените.

Като председател на Националния борд на водите той подчерта: Нямаме магическа пръчка, за да премахнем годините на бездействие, но първите стъпки са направени.

Зафиров заяви още, че министрите от БСП са си на мястото и ще бъдат на висотата на проблема. Това е големият смисъл на нашето участие във властта – ние не бягаме от кризите, ние сме тези, които знаят как да ги решат, категоричен е той.

Той припомни още, че тази година се навършват 80 години от края на Втората световна война и заяви, че БСП продължава да е единствената реална и действена антифашистка партия в България и затова се противопоставя на реваншистките опити за пренаписване на историята.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com