Ето кого ще води Стоичков в ЦСКА

ЦСКА е влязъл в преговори румънската легенда Дан Петреску, да наследи на треньорския пост Душан Керкез,

съобщава "Мач Телеграф".

След очакваното уволнение на босненеца и до идването на новия треньор "червените" ще бъдат водени от поелия дубъла Валентин Илиев.

57-годишният Петреску е бил препоръчан на ЦСКА от легендата Христо Стоичков. Лично Камата е осъществил и първия контакт между клуба и специалиста. За последно румънският треньор бе начело на един от най-силните тимове в страната си - ЧФР Клуж, където има три периода, последният от които бе до края на миналия сезон.

Треньорската визитка на бившия футболист на Стяуа, Фоджа, Дженоа, Шефилд Уензди, Саутхемптън, Брадфорд и Национал Букурещ е изключително богата. В Румъния той е бил наставник още на Унирея, Спортул и Търгу Муреш. Работил е също така в корейския Чонбук, руския Кубан, полския Висла турския Кайзери, както и в няколко арабски отбора.

Пет пъти е печелил титлата в страната си, а преди 5 сезона като треньор на ЧФР Клуж отстрани ЦСКА от евротурнирите.

