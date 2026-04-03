Костадинов: 7 министерства отговарят, а няма нито едно адекватно решение за водите

България е богата на водни ресурси, но неправилното управление и остарялата водопроводна мрежа водят до огромни загуби, които на места достигат до 85% средно за ВиК оператор - това е недопустимо в съвременните условия. Голям брой населени места са на временен или сезонен воден режим. Преобладаващата част от тръбопроводите са от етернит и с отдавна изтекъл експлоатационен живот. Много потребители не осъзнават сложния инженерен и инвестиционен път на водата от източника до чешмата и я приемат за даденост. Липсва обществена загриженост и самосъзнание да не се използва питейна вода за непитейни цели. Търговските загуби (кражби, неизправни или липсващи водомери) заемат значителен дял. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

В момента управлението на водните ресурси е разпределено между 7 министерства, което води до липса на синхрон и размиване на отговорностите. Съществуват общински ВиК дружества, които въпреки трудностите осигуряват устойчиво развитие, съхраняват водния ресурс и предлагат качествени услуги на социално приемлива цена. Въпреки липсата на европейско финансиране, те ежегодно инвестират в мрежите, подобряват услугата и намаляват загубите. В страната няма общинско ВиК дружество, въвело режим на водоснабдяване, посочи още Костадинов.

В националната доктрина „България 1400“ „Възраждане“ предлага конкретни решения:

Създаване на единен орган за управление на водите в България.

Осигуряване на квалифицирани кадри във ВиК сектора, където има сериозен отлив на студенти.

Забрана на сечта около водните басейни и недопускане на обезлесяване.

Възстановяване и поддържане на санитарно-охранителните зони.

Използване на ресурсите на Дунавския басейн.

Подмяна на остарялата водоснабдителна мрежа.

Намаляване на търговските загуби (кражби, неточни водомери и др.).

Приоритетно водоснабдяване на селищата на воден режим.

Програма за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.

Реален контрол върху изпълнението на стратегиите във ВиК сектора.

Даване възможност на общините да създават и управляват собствени ВиК дружества без пречки от държавата.

