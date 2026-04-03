Костадинов: 7 министерства отговарят, а няма нито едно адекватно решение за водите

Създаване на единен орган за управление на водите в България, предлага Възраждане

Костадинов: 7 министерства отговарят, а няма нито едно адекватно решение за водите
03 апр 26 | 10:08
Мира Иванова

България е богата на водни ресурси, но неправилното управление и остарялата водопроводна мрежа водят до огромни загуби, които на места достигат до 85% средно за ВиК оператор - това е недопустимо в съвременните условия. Голям брой населени места са на временен или сезонен воден режим. Преобладаващата част от тръбопроводите са от етернит и с отдавна изтекъл експлоатационен живот. Много потребители не осъзнават сложния инженерен и инвестиционен път на водата от източника до чешмата и я приемат за даденост. Липсва обществена загриженост и самосъзнание да не се използва питейна вода за непитейни цели. Търговските загуби (кражби, неизправни или липсващи водомери) заемат значителен дял. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

В момента управлението на водните ресурси е разпределено между 7 министерства, което води до липса на синхрон и размиване на отговорностите. Съществуват общински ВиК дружества, които въпреки трудностите осигуряват устойчиво развитие, съхраняват водния ресурс и предлагат качествени услуги на социално приемлива цена. Въпреки липсата на европейско финансиране, те ежегодно инвестират в мрежите, подобряват услугата и намаляват загубите. В страната няма общинско ВиК дружество, въвело режим на водоснабдяване, посочи още Костадинов.

В националната доктрина „България 1400“ „Възраждане“ предлага конкретни решения:

  • Създаване на единен орган за управление на водите в България.

  • Осигуряване на квалифицирани кадри във ВиК сектора, където има сериозен отлив на студенти.

  • Забрана на сечта около водните басейни и недопускане на обезлесяване.

  • Възстановяване и поддържане на санитарно-охранителните зони.

  • Използване на ресурсите на Дунавския басейн.

  • Подмяна на остарялата водоснабдителна мрежа.

  • Намаляване на търговските загуби (кражби, неточни водомери и др.).

  • Приоритетно водоснабдяване на селищата на воден режим.

  • Програма за изграждане на пречиствателни станции за питейни води.

  • Реален контрол върху изпълнението на стратегиите във ВиК сектора.

  • Даване възможност на общините да създават и управляват собствени ВиК дружества без пречки от държавата.

Възраждане е с номер 8 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Автор Мира Иванова

Още по тема Костадин Костадинов
Още от Политика
