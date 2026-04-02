Костадинов от Хасково: Правителството превръща България във военна мишена

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов се срещна с членове и симпатизанти на политическата организация в Хасково, където водач на листата за народен представител е Георги Георгиев. По време на срещата той отправи критики към действията на правителството, които според него поставят под риск националната сигурност на страната.

„Правителството със своите действия заплашва националната сигурност на България. То превръща България във военна мишена в един конфликт, който може да се разрасне в Трета световна война.“, заяви Костадинов, като визира нотата на Иран за продължаващото присъствие на американски самолети-цистерни на летище „Васил Левски“.

Той подчерта, че „Възраждане“ е единствената политическа сила с ясна и категорична позиция по темата: „Всички останали или мълчат страхливо, защото не искат да кажат нищо срещу САЩ, или подкрепят тяхната политика. Това е нещо, което не може и не бива да бъде търпяно.“

Костадинов отправи и директен апел: „Българските избиратели трябва да унищожат лицемерието в политиката - това ги призовавам на 19 април. Имаме 17 дни да го направим.“

Според него, ако това не се случи, страната ни е изправена пред сериозен риск: „Ако не унищожим това лицемерие, България заплашва да бъде превърната в колониална територия и плацдарм, на военен конфликт, който не на нашия народ и от който ние можем да бъдем потърпевши и наблюдатели на сриването на собствената си държава.“

В отговор на въпрос за споразумението, сключено от служебния кабинет с Украйна, Костадинов заяви, че правителството няма правомощия за подобен тип действия. Той подчерта, че въпросът за денонсирането му ще бъде поставен още при конституирането на 52-ото Народно събрание в края на месеца.

По време на срещата в Хасково председателят на Възраждане отправи и въпрос към бившия военен министър Димитър Стоянов: „Какво мисли по въпроса? Смята ли, че летище София трябва да се използва от американски самолети?“ По думите му формацията около Румен Радев запазва мълчание по темата. „Не сме чули нито една дума от бившия президент.“, допълни той.

