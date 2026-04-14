Костадинов със 7 спешни мерки за подем на туризма

Туризмът в България – един от ключовите сектори за икономиката – продължава да изостава заради липсата на последователна държавна политика и реална стратегическа визия. Това заяви водачът на листата на „Възраждане“ във Варна Костадин Костадинов, който отправи остри критики към управлението на сектора.

По думите му страната разчита на стари успехи, докато конкурентни туристически дестинации като Турция, Гърция и Хърватия инвестират активно в реклама, инфраструктура и привличане на туристи.

„Държавата лежи на стари лаври, а в същото време конкурентите ни печелят пазари, които ние губим“, подчерта Костадинов.

Той акцентира, че Варна и Черноморието разполагат с огромен потенциал, но развитието им е ограничено от хронични проблеми – недостиг на кадри, недостатъчна инфраструктура и слабо международно присъствие.

„В туризма няма чудеса – има маркетинг, качество и условия. Когато тези три елемента липсват, резултатите са неизбежни“, заяви той.

Изказването на Костадинов се вписва в по-широкия проблем на национално ниво – въпреки че България притежава изключително разнообразие от туристически ресурси, развитието на сектора остава непоследователно и изостава спрямо други европейски дестинации.

Страната разполага с всички предпоставки – морски и планински туризъм, богато културно-историческо наследство, СПА и балнеоложки ресурси, както и възможности за развитие на алтернативни форми като винен, гастрономически и екотуризъм. Въпреки това липсата на координирана политика и дългосрочна стратегия ограничава реализацията на този потенциал.

Според заложените национални приоритети устойчивото развитие на туризма изисква комплексен подход, който съвпада с поставените от Костадинов проблеми и предложения.

Сред ключовите мерки са:

●сериозни инвестиции в транспортна и туристическа инфраструктура – пътища, летища и услуги

● засилване ролята на общините в управлението на туризма

● ограничаване на хаотичното застрояване по Черноморието

● развитие на алтернативни форми на туризъм извън активния сезон

● ефективна международна маркетингова и рекламна стратегия

● изграждане на мрежа от туристически представителства в чужбина

●повишаване на квалификацията и възстановяване на професионалното образование в сектора

Костадинов подчерта, че България има всички дадености да бъде водеща туристическа дестинация, но без реални действия и координация между институциите този потенциал остава неизползван.

„Имаме море, история и природа. Липсва управление, което да превърне този потенциал в резултати“, заяви той.

Според него, ако не бъде изработена ясна национална стратегия и не се предприемат конкретни мерки, страната ще продължи да губи туристи, приходи и позиции на международния пазар.

