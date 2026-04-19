Александър Йорданов с интересна прогноза за България

Интересна прогноза за страната направи бившият председател на НС и дългогодишен дипломат Александър Йорданов.

РЕАКЦИЯ: ПРОГНОЗА

Първите резултат от Екзитпол за проведените днес парламентарни избори са известни. Победител е новият политически проект "Прогресивна България". Известна е и избирателната активност. Повече от половината български избиратели не взеха участие в изборите. Известни са и губещите. Това са всички български граждани, но с тази разлика, че едни вече го осъзнават, а останалите ще го разберат след време.

Главният въпрос сега е дали победителите ще успеят да формират правителство, за да управляват? Възможностите пред тях са следните:

1. Самостоятелно правителство на малцинството, подкрепено от ПП-ДБ, "Възраждане" и БСП.

2. Коалиционно правителство на "Прогресивна България", "Възраждане" и БСП.

3. Коалиционно правителство на "Прогресивна България", ПП-ДБ и БСП.

Това са варианти на основата на предизборните изявления и позиции на споменатите партии.

Очевидно е, че ГЕРБ-СДС и ДПС остават в опозиция като реална проевропейска алтернатива за страната. Остава открит въпросът дали към тях ще се присъединят опозиционнно от ПП-ДБ. Кога тази алтернатива ще се реализира зависи от много фактори и на първо място от равнището на "прогреса", който ни очаква.

Какво друго прави впечатление?

1. Категоричният успех на "Прогресивна България".

2. Загубата на ГЕРБ-СДС, макар за пореден път това обединение да постигна по-добър резултат от този на ПП-ДБ.

3. Движението за права и свободи съхрани до голяма степен своите позиции.

4. "Възраждане" загуби електорат, защото негови симпатизанти се ориентираха към новия "месия". Това е неуспех за тази партия.

5. БСП е възможно да е хванала "последния влак", но това все още не е сигурно.

6. В навалицата от партии, които остават извън парламента, има и такива, които до последно няма да повярват, какво им се случи. Но повечето от тях знаеха предварително, че участват на изборите на олимпийския принцип и не би трябвало да бъдат изненадани.

Изводът, който правя и не ангажирам никого с него е, че от утре започват лошите дни за България. Излишно е да спорим. Предлагам да си говорим отново след месец, два или година. Убеден съм, че мнозина през този период ще разберат, какво ни се е случило на отминалите днес парламентарни избори.

