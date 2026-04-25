Нотингам унищожи Съндърланд и притисна Тотнъм до стената

Нотингам Форест разгроми Съндърланд с категоричното 5:0 като гост и разтърси из основи битката за оцеляване във Висшата лига. Двубоят от 33-ия кръг бе решен още до почивката, когато резултатът вече беше 4:0, а три от попаденията паднаха в рамките на едва шест минути - между 31-ата и 37-ата.

„Черните котки“, които иначе имат реални амбиции за първо европейско участие от 52 години, изглеждаха напълно неузнаваеми пред собствена публика. Нотингам доминираше от първата минута, а с още един гол в добавеното време оформи крайното 5:0 - най-убедителното си гостуване от десетилетия насам. За последно тимът вкарва пет или повече гола навън през април 1995 година, когато разбива Шефилд Уензди със 7:1.

Този разгром обаче има много по-широки последици - най-вече за Тотнъм. С трите точки Нотингам вече разполага с 39 и заема 16-ото място, отдалечавайки се от опасната зона. Уест Хем е със 33, а Тотнъм остава в зоната на изпадащите с едва 31 точки, макар двата лондонски отбора да имат мач по-малко.

Ситуацията за „шпорите“ започва да изглежда все по-тревожна. Всеки кръг без точки увеличава натиска, а подобни резултати на преките конкуренти правят задачата за спасение още по-тежка. След този шамар от Съндърланд, Нотингам не просто взе три точки - той изпрати ясно послание, че няма намерение да изпада. А за Тотнъм това означава само едно - времето изтича.

