Меси каза голямата цел на Аржентина

Капитанът на Аржентина Лионел Меси сподели очакванията си за Световното първенство през 2026 година, като подчерта, че настоящият състав на „албиселесте“ не е загубил победния си манталитет въпреки успехите през последните години.

Световните шампиони ще защитават титлата си на турнира, който ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, а осемкратният носител на „Златната топка“ е уверен, че отборът продължава да бъде гладен за нови успехи.

„Както винаги, всеки път когато започва голям турнир, особено Световно първенство, сме много развълнувани. Още тогава казах, че тази група няма да ни разочарова и тя го доказа. През тази година се състезавахме на високо ниво срещу всеки съперник и във всяка надпревара, като продължихме да показваме същото желание и ентусиазъм за победа“, заяви Меси.

Легендарният аржентинец подчерта, че амбициите на отбора остават непроменени.

„Това е много победоносна група, която винаги иска още. Ще вървим стъпка по стъпка, както винаги сме правили, но с огромно желание, ентусиазъм и вяра в това, на което сме способни.“

Аржентина влиза в Мондиал 2026 като действащ световен шампион след триумфа в Катар през 2022 година. Отборът на Лионел Скалони ще се опита да защити титлата си и да се превърне в първия тим след Бразилия през 1962 година, който печели две поредни световни първенства.

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