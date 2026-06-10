Славен италиански клуб напира за Веласкес

Наставникът на родния шампион Левски Хулио Веласкес остава фаворит №1 да поеме тима от Серия Б Сампдория.

На Ботуша продължават да държат испанския наставник на върха в листата на славния италиански клуб. До дни се очаква спортната власт в тима от Генуа да бъде взета от Америко Бранко. Португалецът се познава много добре с Хулио Веласкес от съвместната им работа в нидерландския Фортуна Ситард.

Смяташе се, че треньорът на Левски ще се конкурира с Марк ван Бомел за мястото на пейката на Самп, но бившият халф на Байерн Мюнхен, Барселона и Милан е поискал твърде висока заплата. И от „Луиджи Ферарис“ са се насочили към Давиде Посанзини, ако плановете с Веласкес не се осъществят.

Днес испанецът, който изведе Левски до титлата, ще даде пресконференция преди старта на лятната подготовка. Брифингът ще се проведе в 15:00 часа в залата за пресконференции в сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

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