"Ювентус" на две точки от върха след победа над "Сампдория"

"Ювентус" победи "Сампдория" с 2:1 и натрупа 9 поредни победи в Серия А. С успеха си в Генуа отборът на Масимилиано Алегри вече е на 2 точки от лидера...