Славен италиански клуб напира за Веласкес
Наставникът на Левски ще даде пресконференция преди старта на лятната подготовка
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Наставникът на Левски ще даде пресконференция преди старта на лятната подготовка
Маноло Габиадони поднови заниманията със Сампдория
"Сампдория" проявява интерес към българския национал Ивелин Попов, информира Tuttomercatoweb.com. Представители на италианския тим следят футболиста...
"Ювентус" победи "Сампдория" с 2:1 и натрупа 9 поредни победи в Серия А. С успеха си в Генуа отборът на Масимилиано Алегри вече е на 2 точки от лидера...
Интерес към Димитър Бербатов продължават да имат два отбора. Новакът във Висшата лига - "Борнемут", и италианския Сампдория. Вчера трансферният прозо...
Наполи изтърва два гола аванс и победата у дома срещу Сампдория, с който завършиха 2:2 в зрелищен мач от втория кръг на италианската Серия „А". Аржен...
Синиша прилапва българин без пари. Според медиите в Италия Андрей Гълъбинов е подписал предварителен договор със "Сампдория". Той има правото на това,...
Торино. Ювентус не успя да вземе домакинството си срещу Сампдория. Мачът между двата тима от 15-ия кръг на Серия А завърши 1:1. Торинци пък можеха дор...
Милано. "Милан" записа първа победа като гост в Серия А. Чудото се случи на остров Сицилия - 3:1 над "Катаня". Медиите откриха и мократа тухла в лагер...
Генуа. Синиша Михайлович ще замени Делио Роси начело на Сампдория, когато последният бъде уволнен, твърдят местни издания. Главата на Роси може да бъ...