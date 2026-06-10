Американска легенда с предупреждение за Мондиала

Легендарният американски вратар Брад Фридел смята, че на някои мачове от Световното първенство през 2026 година може да се стигне до хиляди празни седалки заради разширяването на турнира до 48 отбора.

Националните тимове на Кюрасао, Кабо Верде, Узбекистан и Йордания ще дебютират на най-голямата футболна сцена, след като ФИФА увеличи броя на участниците от 32 на 48.

Въпреки че Фридел е убеден, че домакините от САЩ ще организират впечатляващо първенство, той изрази опасения, че част от двубоите в груповата фаза няма да предизвикат достатъчно интерес сред местната публика, особено при високите цени на билетите.

„Организационните комитети в градовете обещаха твърде много на бизнеса по отношение на продажбите на билети и цените. Мислеха си, че хората ще ги купуват независимо от стойността им, но според мен прекалиха“, коментира бившият национал на САЩ.

Според него разширеният формат също създава предизвикателства.

„По-големият проблем е, че вече има 48 отбора и някои от тези страни просто нямат толкова голяма фенска база. Средностатистическият американец няма просто да реши да отиде на мач от Световно първенство, за да гледа, с цялото ми уважение, Кабо Верде. Когато и билетите са скъпи, е напълно възможно да видим доста рехави трибуни на някои срещи“, допълни той.

Друга сериозна тревога за организаторите е климатът през американското лято.

Фридел, който има 82 мача за националния отбор на САЩ и беше част от състава, достигнал четвъртфиналите на Мондиал 2002, е играл във всички градове-домакини на турнира и вижда риск най-вече за финала в Ню Йорк на 19 юли.

„През лятото по цялото източно крайбрежие има силни гръмотевични бури. При мълнии всеки мач на открито трябва да бъде прекъснат за 30 или 45 минути. Това може да доведе до сериозни забавяния“, обясни той.

„Със сигурност ще има няколко срещи, засегнати от времето. Надявам се финалът да не е сред тях. През 1994 година финалът беше на Западното крайбрежие, където времето е далеч по-предвидимо. В Ню Йорк такава гаранция няма.“

Според бившия страж на Ливърпул, Блекбърн Роувърс, Астън Вила и Тотнъм Хотспър, високите температури и влажността могат да окажат огромно влияние върху представянето на футболистите.

„Лятото в САЩ е безмилостно. Дори като вратар се изморяваш още по време на загрявката. Някои играчи ще бъдат напълно изтощени след определени мачове. Не просто уморени, а физически изцедени заради огромната загуба на течности“, каза Фридел.

Въпреки опасенията си, 55-годишният американец е убеден, че Световното първенство ще предложи незабравимо изживяване на привържениците.

„Американците умеят да организират големи спортни събития. А когато допуснат грешки в подготовката, знаят как да ги поправят навреме.

Хората, които пътуват за турнира, ще се насладят на градовете, които ще посетят. А онези, които имат възможност да обиколят и Канада, Мексико и САЩ, ще усетят какво всъщност представлява Северна Америка“, завърши Фридел.

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