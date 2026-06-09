Кирил Десподов призна за трансфера в ЦСКА

Националът на България Кирил Десподов коментира появилите се информации за евентуално негово завръщане в ЦСКА. Крилото, което е собственост на гръцкия гранд ПАОК, бе категоричен, че на този етап няма намерение да напуска клуба от Солун.

Десподов е добре познат на „червената“ публика, след като именно с екипа на ЦСКА направи силно впечатление и си отвори път към европейския футбол. В началото на 2019 г. армейците го продадоха на италианския Каляри, но престоят му на Апенините не се разви според очакванията.

В последните дни се появиха спекулации, че футболистът може да се завърне на стадион „Българска армия“. Самият Десподов обаче отхвърли тези твърдения.

„Аз имам договор с ПАОК, който смятам да изпълня“, заяви националът пред Gong.

Той коментира и слуховете, че ЦСКА е готов да покрие високото му възнаграждение, за да го върне обратно в отбора.

„Тиражираните слухове, че аз съм готов да напусна ПАОК и да дойда в ЦСКА, тъй като взимам голяма заплата и ЦСКА са готови да ми я плащат, не отговарят на истината“, добави Десподов.

Така българският национал ясно даде да се разбере, че бъдещето му остава свързано с ПАОК, където има действащ договор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com