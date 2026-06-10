След Гуардиола. Чистка в Манчестър Сити

В Манчестър Сити предстои мащабна промяна. Клубът се подготвя за нова ера след новината за напускането на Пеп Гуардиола, която включва и раздяла с емблематични фигури като Бернардо Силва и Джон Стоунс. Информации на "The Athletic" сочат, че още седем състезатели попадат в списъка за трансфер, а бъдещето на стълбове като Рубен Диаш и Йошко Гвардиол изглежда несигурно.

Десетгодишното пребиваване на каталунеца начело на манчестърци приключва, слагайки край на най-успешния период в историята на "гражданите" - епоха, която изглеждаше почти невъзможна на моменти, а днес е трудно повторима. На "Етихад" обаче животът продължава и шефовете на "небесносините" вече планират етапа "след Гуардиола", като мениджърът от Санпедор няма да бъде единственият заминаващ си от Манчестър.

Освен с Пеп, преди броени седмици от лагера на английския първенец официално обявиха раздялата с Бернардо Силва и Джон Стоунс, чиито споразумения изтичат окончателно на 30 юни. Две легенди и знакови играчи за Манчестър Сити, извоювали абсолютно всички възможни отличия с екипа на "гражданите". Техните цикли, продължили съответно девет и десет години на "Етихад", вървят към своя край, което е ясен сигнал за новия спортен директор Уго Виана, че трябва незабавно да започне търсенето на алтернативи.

Преди манчестърци да излязат на пазара в опит да заменят фигури като Бернардо Силва (най-експлоатирания футболист от Гуардиола в цялата му кариера) или Джон Стоунс (едно от първите покупки на испанеца на Острова), в клуба се подготвя мащабна "операция по разчистване". Извън португалеца (свързван с Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид), англичанина и наставника, солиден брой други състезатели, много от които с дългосрочни контракти, не могат да бъдат сигурни за мястото си в Манчестър Сити за следващата кампания.

Списъкът с футболисти, които "могат да напуснат Манчестър Сити това лято", съдържа доста любопитни имена. Казусът при всеки от тях е индивидуален. Докато Матео Ковачич и Нейтън Аке са опитни състезатели с едва една оставаща година от договорите, чието време в отбора изглежда изтекло, фигури като Нико Гонсалес, Омар Мармуш и Тижани Райндерс бяха привлечени преди по-малко от две години срещу сериозни финансови средства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com