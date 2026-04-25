ЦСКА-Левски нажежава София. Дерби с много въпросителни

ЦСКА и Левски за пореден път застават един срещу друг в едно от най-напрегнатите дербита в българския футбол, този път на старта на втората фаза в шампионата. Двубоят на Националния стадион започва в 16:00 часа, а главен съдия ще бъде Васил Минев.

„Червените“ влизат в срещата с високо самочувствие след силния обрат срещу Лудогорец в първия полуфинал за Купата на България. Победата с 2:1 в Разград върна увереността в отбора и създаде допълнително напрежение преди реванша, който предстои след броени дни. Именно тази серия от ключови мачове поставя ЦСКА в ситуация, в която всяка грешка може да струва скъпо.

В лагера на Левски обаче също не липсва драматизъм. Само ден преди дербито клубът премина през сериозна промяна на върха, след като Наско Сираков предаде управлението на бизнесмена Атанас Бостанджиев. Тази рокада добавя допълнителен заряд към и без това наелектризирания сблъсък.

На терена „сините“ ще опитат да затвърдят позицията си, след като държат аванс от 10 точки пред Лудогорец. Шампионите от Разград пък имат свой мач по-рано през деня срещу ЦСКА 1948, който също може да повлияе на битката на върха.

