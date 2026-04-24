Официално! Раниери напусна Рома

Клаудио Раниери напусна поста си на съветник в ръководството на Рома, новината потвърдиха лично от ръководството на "вълците".

"Рома потвърждава края на партньорството си с Клаудио Раниери. Клубът би искал да благодари на Клаудио за значителния му принос за развитието на Рома. Той преведе отбора през много труден период и ние винаги ще бъдем благодарни за усилията му.

Клубът е силен, със солидно ръководство и ясна визия. Рома винаги ще бъде на първо място. Напълно сме уверени в бъдещия си път под ръководството на Джан Пиеро Гасперини ", се казва в изявлението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com