Официално! Раниери напусна Рома
Клубът благодари на Клаудио за значителния му принос за развитието на Рома
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Клубът благодари на Клаудио за значителния му принос за развитието на Рома
Мениджърът на "Лестър" Клаудио Раниери ще може да заформи атомен дует в нападение с Димитър Бербатов и един от най-известните готвачи в света Гордън Р...
"Лисиците" чакат грешка на "Тотнъм" и титла на 24 април Мания по Клаудио Раниери обхвана Италия покрай успехите на ръководения от него "Лестър". След...
Треньорът на гръцкия национален отбор по футбол Клаудио Раниери е подал оставка. Той е взел тежкото решение след като отборът му загуби от Фарьорски о...
Атина. Бившият треньор на Димитър Бербатов в Монако Клаудио Раниери най-вероятно ще поеме Гърция след края на Световното първенство в Бразилия съобщав...
Бербо остана без треньор от днес. "Монако" обяви официално раздялата с Кладио Раниери. Тимът от Княжеството успя след дълги преговори да се спазари с...
Монако. По всичко личи, че дните на настоящия треньор на Димитър Бербатов в Монако са към своя край. Според авторитетното френско издание L'Equipe име...
Монако. Клаудио Раниери, старши треньор на "Монако", похвали своя таран Димитър Бербатов и го нарече "шампион" след поредното му силно представяне за...
Монако. Наставникът на Монако Клаудио Раниери бе изключително разочарован след загубата с 1:3 от Гингам и отпадането от турнира за Купата на Франция....
Дните на Клаудио Раниери в "Монако" са преброени, обяви вестник "Паризиен". Според изданието този път той няма да оцелее. Особено ако загуби битката с...
Димитър Бербатов бе засипан със суперлативи от своя треньор в "Монако" Клаудио Раниери. "Бербатов е един отличен, невероятен футболист. Той има много...
Монако. Андре Вилаш-Боаш е сред основните фаворити за наследник на Клаудио Раниери начело на Монако. Според италианските медии ръководството на френск...
Хвърляй яко срещу ПСЖ, съветва го Раниери