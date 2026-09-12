Всичко за Клаудио Раниери

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Последни новини Спорт
Раниери подаде оставка

Раниери подаде оставка

Треньорът на гръцкия национален отбор по футбол Клаудио Раниери е подал оставка. Той е взел тежкото решение след като отборът му загуби от Фарьорски о...

15 ноември | 13:32
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Бербо остана без треньор

Бербо остана без треньор

Бербо остана без треньор от днес. "Монако" обяви официално раздялата с Кладио Раниери. Тимът от Княжеството успя след дълги преговори да се спазари с...

20 май | 19:15
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Раниери: Не ме е срам

Раниери: Не ме е срам

Монако. Наставникът на Монако Клаудио Раниери бе изключително разочарован след загубата с 1:3 от Гингам и отпадането от турнира за Купата на Франция....

17 април | 9:20
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Раниери: Бербо е невероятен

Раниери: Бербо е невероятен

Димитър Бербатов бе засипан със суперлативи от своя треньор в "Монако" Клаудио Раниери. "Бербатов е един отличен, невероятен футболист. Той има много...

15 март | 21:56
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