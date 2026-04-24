Италия побесня. Голяма обида за нацията!

Италия отхвърли на най-високо ниво идеята да бъде вкаран националният отбор административно в Мондиал 2026, за където не успя да се класира.

"Скуадра адзура" пропуска трето поредно световно по футбол, а от дни се говори за това, че висш представител на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е дал идея пред ФИФА точно Италия да замени Иран. Разбира се, ако азиатската държава бъде отстранена от турнира заради войната.

"Първо, това е невъзможно. Второ, изобщо не смятаме, че е уместно да говорим за такова нещо. Не знам как се стигна до такива идеи, защото това е немислимо да се случи.

Квалификацията е на терена, който е успял да се справи там, отива на световното", коментира спортният министър Андреа Абоди.

Лучано Буонфилио, президент на италианския Олимпийски комитет, беше още по-рязък в отговора си:

"Това е оскърбително и позорно - каза шефът. - Трабва да си заслужиш мястото на такъв форум, а ние не успяхме да го направим. Не ни обиждайте с такива предложения."

Иран бе един от първите отбори, осигурили си класиране на Мондиала.

