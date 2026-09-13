Италия побесня. Голяма обида за нацията!
Да бъде вкарана по втория начин на Мондиала
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Да бъде вкарана по втория начин на Мондиала
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В светските среди се говорят твърде любопитни неща
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"Това е позор за самата страна, говоря за САЩ", каза говорителят Дмитрий Песков
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