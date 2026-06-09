Вдовицата на Жота с уникално писмо до участник на Мондиала

Емоционален видеоклип, в който Анди Робъртсън чете писмо от Руте Кардосо, вдовицата на един от най-близките му приятели, Диого Жота, стана изключително популярно в социалните мрежи и трогна множество футболни фенове. Капитанът на Шотландия и португалското крило бяха съотборници в Ливърпул и бяха изключително близки.

За съжаление Жота загина в автомобилна катастрофа през миналия юли, оставайки завинаги на 28 и прощавайки се с мечтата да играе на Мондиал. Нещо, с което се размина през 2022-а в Катар, когато остана извън състава заради контузия.

Когато Шотландия се класира за световното първенство през ноември, Робъртсън сподели, че не е могъл да изкара Диого от съзнанието си.

Ето и емоционалното писмо на Руте Кардосо:

"Диого често говореше за теб. За приятелството, което бяхте изградили, за битките, които бяхте водили заедно, за предизвикателствата, за смеха, за разговорите за футбол... и за мечти. Световното първенство бе една от тези мечти, мечта, която и двамата подхранвахте рамо до рамо със същата страст, с която излизахте на терена.

Когато чух думите ти и научих какво си изпитал в този ден, в който Шотландия се класира за световното първенство, след толкова много години чакане, осъзнах, че Диого никога не си е тръгнал напълно от терена.

Постигайки този момент и стигайки до Мондиала, няма да бъдеш сам. Защото ще носиш със себе си и неговата мечта. И когато стъпиш на терена, знам, че няма да бъдеш само ти. Диого ще бъде с теб - мислите ти, в стъпките ти, в сърцето ти. Така че днес искам да ти благодаря. Да ти благодаря, че не си го забравил. Да ти благодаря, че го носиш със себе си. Да ти благодаря, че превръщаш болката от загубата в сила и в нещо толкова красиво.

Така го правим и ние у дома. Всеки ден. Той би бил и съм сигурна, че е невероятно горд с теб. Наслади се на тази мечта, Анди. Изживей я за себе си и за него".

Шотландия се завръща на най-голямата футболна сцена в света след 28-годишно отсъствие - и е в група с Хаити, Мароко и Бразилия.

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