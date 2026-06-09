Шишков закова кмета на Варна, направи разкрития за магистралите

"Баба Алино" е новата емблема как може да се прави незаконно строителство в България в такива мащаби в наши дни. АМ „Хемус“ беше символът на периода 2018–2021 г.“. Това каза в предаването „Твоят ден“ по Нова нюз министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Той отбеляза, че в случая с Варна всички политически сили, управлявали общината и държавата, съвсем услужливо недовиждали целия процес.

„Не си представяйте, че институциите не са виждали какво става и какви документи са създавани. Там е действала организирана слепота, случвала се с любезното съдействие на всички органи. Замесени са всички политически сили и служители, назначавани от тях“, коментира арх. Шишков.

И подчерта, че основната е на тези, издали удостоверенията за търпимост и попълнили имотите в кадастъра, с което е станала възможна продажбата им от инвеститора.

„Случаят излиза извън конкретна политическа сила. Кметът не е допринесъл за спиране на това незаконно строителство, защото е дълъг периодът, в който нищо не се е случило. На всичко отгоре през 2025 г. има опит за приемане на подробен устройствен план като шанс за узаконяване на строежите. Като си градоначалник на голям град, трябва да имаш силите и куража да се бориш“, каза още арх. Шишков.

Според него незаконните имоти трябва да се съборят, но това е ангажимент на кмета на Варна, защото общината е трябвало да спре строителството навреме. „Държавата се намеси, ние бяхме инициатори да помогнем в разкриването на процеса, но не може ДНСК да издаде заповед за събаряне, защото ще е нищожна. Законът задължава общината да издаде такава“, коментира регионалният министър. Той прогнозира дълъг съдебен процес, като собствениците на незаконни имоти трябва да търсят обезщетение от инвеститора, който им ги е продал.

„Разкритията за парите в чували от строителството на магистрала „Хемус“ бяха от 2021 г. по времето на служебното правителство, назначено от президента Румен Радев, в което аз бях заместник-министър. Не можех да повярвам, че има дадени пари, а няма проекти. Начинът, по който се раздаваха парите – без готовност за строеж, без строителни разрешения, е криминален сюжет. Магистралите не се строяха, а се разплащаха“, коментира още регионалният министър. И отбеляза, че оттогава до днес са минали пет години без последствия за виновните от правоохранителните органи.

В тази връзка арх. Шишков посочи, че основен приоритет за „Прогресивна България“ е реформа в съдебната система, след която ще стане ясно какво се е случило с подадените сигнали за „Хемус“. „Най-вероятно ще стане ясно кой си е позволил и по чия поръчка се е случило да се запуши устата на прокурора. Защото въпросът не е кой е взел пари – то е ясно, че са едни фирми, а кой изобщо измисли цялата тази схема. Една схема се мисли от тези, които са на власт, а тогава управляваше ГЕРБ и създаде този механизъм за разплащане на „Хемус“, който бранеше дълго време“, коментира в предаването арх. Шишков.

Регионалният министър напомни, че в първия ден на сегашното правителство е заварил методика за индексация на раздадените над 1 млрд. лв. аванси за строителство на магистрали, която е била одобрена на 15 декември 2025 г. „Фирмите са получили огромен аванс, нямат вина, че държавата не им е осигурила възможност за работа. След това държавата им казала: няма магистрали, но ще ви дадем още едни пари, като индексацията е предвиждала повишение на цената с около 85%“, обясни арх. Шишков.

Според него така държавата е дала безлихвен заем на фирмите, който те са ползвали. „В момента, в който поискаме фирмите да върнат парите, държавата ще загуби много средства, защото този 1 млрд. лв. се е обезценил. Ние искаме с авансите, които са 1/3 от парите за „Хемус“, фирмите да построят 1/3 от магистралата на старите цени. Най-вероятно ще го направят, защото това е справедливото“, каза арх. Шишков. И добави, че с авансите и инхаус процедурите назад във времето държавната администрация и министърът не са защитавали интереса на държавата. „Нещата сега се променят и ние ще се борим да защитаваме интереса на държавата. Не може винаги да е в полза на строителния бранш, без да имам нещо против тях“, коментира още регионалният министър.

Министърът акцентира върху сериозния недостиг на транспортна инфраструктура в страната като една от причините за големия брой катастрофи. Според него липсата на завършени магистрали създава предпоставки за тежки пътни инциденти и затруднява нормалното движение. „В България липсва инфраструктура. Липсват магистралите, които да поемат целия трафик. Това е огромен проблем и предпоставка за катастрофи. Голямото движение по малкото пътища води до по-бързата им амортизация“, посочи той. И напомни, че основен приоритет за правителството е завършването на магистралите в страната, част от които ще се строят на концесия, за да може да се навакса по-бързо с липсващата инфраструктура.

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