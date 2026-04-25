Наполи отложи титлата, Интер още чака шампанското

Италианският първенец Наполи отказа да сдаде титлата си още снощи и поне за кратко отложи развръзката в битката за Скудетото. Неаполитанците разгромиха Кремонезе с 4:0 у дома и така, поне на теория, титлата в Италия няма да бъде решена в този кръг.

На практика няма сериозни съмнения, че през този сезон трофеят ще бъде притежание на Интер. „Нерадзурите“ са убедителен лидер с аванс от 9 точки пред Наполи и имат и мач по-малко. Дори неаполитанците да спечелят оставащите си четири срещи до края, Интер се нуждае от едва четири точки в пет мача, за да може спокойно да отпразнува титлата.

При евентуална издънка на Наполи това можеше да се случи още в този кръг, но убедителният успех на южняците означава, че официализирането на Скудетото ще трябва да почака.

Самият мач премина без особено напрежение за домакините. Наполи нямаше никакъв проблем да разгроми намиращия се в зоната на изпадащите Кремонезе, като всичко бе решено още през първото полувреме. Скот Мактомини, Расмус Хьойлунд и Кевин Де Бройне се разписаха още до почивката, а в началото на втората част Алисон Сантош оформи крайното 4:0.

Победата почти сигурно гарантира на Наполи участие в Шампионската лига през следващия сезон, тъй като авансът пред Комо е 11 точки, макар и с мач повече. В Неапол може и да отложиха титлата, но реалността остава непроменена - Интер е само на крачка от трона.

