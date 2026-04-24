Обявиха важна новина в Арсенал

Мениджърът на Арсенал Микел Артета обяви, че звездата Букайо Сака се завръща в състава за мача с Нюкасъл.

"Артилеристите" се подготвят поне временно да излязат начело в класирането и да дръпнат в борбата за шампионската титла. Срещата е в събота от 19:30 часа в Лондон.

Сака е извън игра след загубата на Арсенал от Сити на финала за Купата на лигата миналия месец поради проблем с ахилесовия мускул, а след това тимът на Артета взе да играе по-слабо. Без Сака Арсенал загуби три от последните си пет мача, отпадна от Купата на Англия и видя как основния им съперник за титлата Манчестър Сити ги изпреварва на върха в класирането.

„Букайо Сака ще бъде в групата, така че това са добри новини за нас. Дадохме му известно време. Имаше момент, в който той се бореше да поддържа добро състояние, защото изобщо не се чувстваше комфортно“, каза Артета и продължи. „Направихме каквото трябва, той получи наистина правилното отношение, достатъчно пространство и имаше време и за себе си. Сега е важният момент за нас и той се връща в състава“, доволен е испанският специалист.

