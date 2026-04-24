Кабинет по Гергьовден

Румен Радев отвя Бойко Борисов на изборите на 19 април и голямото пренареждане в държавата започна. Пълно мнозинство от рекордните 131 депутати ще има в 52-ото НС „Прогресивна България“. Подобно нещо не се случвало в България от 1997 г., когато управлението пое Иван Костов.

Свиквам парламента още в сряда или в четвъртък, обяви президентът Илияна Йотова. От партията на Радев са категорични, че председател и ръководство на НС ще има още в първия ден. За поста се спомената бившият служебен премиер Гълъб Донов.

Радев и хората му имат готовност да излъчат редовно правителство знаково още по Гергьовден – Деня на Свети Георги Победоносец и на българската армия.

За кабинета се спрягат много от служебните министри в правителствата, назначавани от Радев.

