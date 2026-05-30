Тръмп премахна санкциите на наш бивш зам.-министър

Държавният департамент премахна българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от списъка със санкции, наложен от администрацията на Джо Байдън, потвърди служител на Държавния департамент ексклузивно в петък пред The ​​Pavlovic Today. Това предаде бТВ.

Манолев беше публично обозначен през 2021 г. съгласно раздел 7031(c), правомощие на Държавния департамент, което забранява на чуждестранни служители и техните близки членове на семейства да влизат в Съединените щати.

Решението идва на фона на по-широки усилия на администрацията на Тръмп за преразглеждане на санкциите и публичните обозначения, наложени по време на управлението на Байдън.

Според запознати с въпроса служители на Тръмп преразглеждат редица от тези случаи, като някои близки до процеса твърдят, че подходът на предишната администрация е надхвърлил твърдостта и е в това, което те описват като „прекалено много“.

Като част от този преглед, служители на администрацията на Тръмп започнаха да проверяват политическите и институционалните мрежи, които според тях са оформили някои от санкциите от ерата на Байдън.

Някои посочват дългогодишни връзки между семейство Блинкен и институции, свързани с международния спекулант Джордж Сорос. През 2015 г. Централноевропейският университет в Будапеща преименува архивите си на „Архиви на Отворено общество“ на Вера и Доналд Блинкен, в чест на родителите на бившия държавен секретар Антъни Блинкен и отразявайки връзката им с основания от Сорос университет.

Запознати с прегледа на санкциите твърдят, че служителите проверяват дали някои от санкциите от ерата на Байдън са били продиктувани единствено от съображения за национална сигурност и борба с корупцията, или дали политически и идеологически приоритети, насърчавани от външни мрежи за застъпничество, също са изиграли роля.

Отстраняването на Александър Манолев е важно не само като индивидуален обрат, но и като ранен сигнал за по-широк преглед, който сега се провежда във Вашингтон, пише The ​​Pavlovic Today.

Министърът на финансите Скот Бесент отправи критики в четвъртък към бившия съветник по националната сигурност на Байдън Джейк Съливан, обвинявайки го в използване на санкции в последните дни на администрацията на Байдън, докато според Бесент не е заел достатъчно твърда позиция по отношение на Русия.

„Вероятно най-лошият съветник по националната сигурност в историята на страната, Джейк Съливан, в акт на „храброст“, при напускането си през януари, той повиши нивото на санкциите от името на администрацията на Тръмп“, каза Бесент в Белия дом.

Бесент многократно е критикувал политиката на санкции от ерата на Байдън като „политически мотивирано позиране“, а не като ефективна външна политика. В реч в Икономическия клуб на Ню Йорк през 2024 г. Доналд Тръмп предупреди, че прекомерната употреба на санкции може да отслаби върховенството на щатския долар.

Бесент е изложил подобен аргумент, сравнявайки прекомерната употреба на санкции с прекомерната употреба на антибиотици – тактика, която с течение на времето може да загуби своята ефективност.

Администрацията на Джо Байдън наложи санкции и публични обозначения на редица чуждестранни служители и бизнес фигури както чрез Министерството на финансите, така и чрез Държавния департамент.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп сега твърдят, че някои от тези действия невинаги са допринесли за ефективна външна политика на САЩ. Те твърдят, че някои обозначения са били продиктувани по-малко от ясни императиви на националната сигурност, отколкото от политически сигнали, което повдига по-широки въпроси за това как са били избрани, обосновани и приложени санкциите.

Решението за отстраняване на Александър Манолев сега се разглежда от близките до процеса като един от първите видими резултати от тази преоценка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com