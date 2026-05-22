Михаела Доцова със специален дар за папата

Икона на Свети Иван Рилски - най-великият български светец, небесен закрилник на целия български народ и основател на знаменития и величествен Рилски манастир, подари председателят на Народното събрание Михаела Доцова на главата на римокатолическата църква папа Лъв XIV. Доцова е начело на българската делегация в Рим за 24 май. Тя покани Негово светейшество да посети България.



От българската делегация беше дарен и ръчно тъкан чипровски килим. През XVI–XVII век Чипровци се превръща в един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световноизвестните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол.

„Това е традиция на единството между католическата и православната религия“, подчерта Доцова.

Тя допълни, че по време на разговора папа Лъв XIV е изразил очакване България да бъде сред създателите на мостове за мир и е отправил благословия към българския народ.

По време на аудиенцията са били обсъдени и предизвикателствата пред съвременното общество, както и необходимостта от повече диалог и духовно единство.

Имахме една изключително сърдечна и много честна среща, която продължи повече от традиционното, каза Доцова пред журналисти след разговора с главата на Римокатолическата църква.

"Папа Лъв XIV предаде и очаква от България като държава, разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете за мир и изпрати своята благословия към целия български народ", посочи тя. Михаела Доцова съобщи, че е отправила покана към папата и той е обещал да направи всичко възможно да продължи традицията, която вече е създадена от предходни глави на Римокатолическата църква, да посети нашата страна, за да изпрати благословия на място и своето пожелание за мир и сърдечност.

Председателят на Народното събрание разговаря и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе“ и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата „Санта Мария Маджоре“ и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

Пред журналистите Доцова коментира още, че е положителен факт, че все още продължава традицията за отбелязването на 24 май във Ватикана. По думите й това е свързано и с признанието, което Католическата църква “към онзи момент назад във времето е придала на българската книжовност”. Българската и славянската книжовност, заедно с религията, е това, което ни е запазило като народ в най-трудните времена, коментира още Доцова.

Председателят на парламента подчерта, че с папата са говорили за опазването на ценностите и мира. Той има позиции и относно опазването на околната среда, и по отношение на развитието на технологиите и изкуствения интелект, заяви също Доцова.

