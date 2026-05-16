Наглост! Теодора Еврото съди България. Отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева, която се разследва заради огромна корупция, е завела дело срещу държавата в Страсбург. Тя претендира, че са нарушени правото ѝ на свободно изразяване не мнение, правото на личен и семеен живот, както и правото ѝ на ефективни правни средства за защита.

В жалбата се казва, че тя е жертва на прокурорски произвол, че срещу нея се води "инквизиционно производство", без да може да се защити, защото формално не е обвиняема, че прокуратурата провежда институционална вендета срещу нея заради разкритията ѝ, предаде "Сега".

В жалбата си, подготвена с адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева, Георгиева обвинява колегите си делегирани прокурори в България в страх и нерегламентирани зависимости. Пише, че те неохотно изпълнявали възложените им действия и към разследваните изтичала информация. За да спаси значимите разследвания от провал, Георгиева била принудена сама за разпитва ключови свидетели, което е позволено от регламента за европейската прокуратура, но след одобрение от постоянна камара.

