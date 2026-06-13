Михаела Доцова със специален дар за папата
Председателят на парламента покани Лъв XIV да посети България
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Председателят на парламента покани Лъв XIV да посети България
Всеки човешки живот - от момента на зачеването, до естествената смърт, е свещен, каза Лъв XIV
Играе тенис, премести фитнеса в апартаментите си
Кардинал Робърт Франсис Превост бе избран за нов глава на Римокатолическата църква при третия опит на 8 май
Робърт Франсис Превост носеше черни обувки като Франциск