Ето как папата поддържа форма на 70 години

Братът на папа Лъв XIV разказа любопитни подробности за живота на настоящия глава на Католическата църква, който отпразнува 70-ия си рожден ден през септември и продължава да поддържа форма.

Това съобщи вестник La Repubblica

В селската резиденция Кастел Гандолфо, където ходи всяка седмица, Лъв XIV играе тенис. В Рим, както вестник Il Messaggero вече разбра, още преди да стане папа, той ходи на фитнес.

Сега фитнесът, според La Repubblica, понтификът е преместен в апартаментите на Апостолическия дворец. Те още не са готови, защото върви ремонт на помещенията, които предшественикът му Франциск не е използвал, предпочитайки да живее в хотел.

В статията се казва, че папата играе онлайн игрите Wordle и Words With Friends всеки ден преди лягане, включително с Прево. Така той се разсейва и поддържа връзка със семейството си.

Също така папа Лъв XIV използва приложението Duolingo, за да учи немски през нощта, когато страда от безсъние.

