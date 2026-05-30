Слави Василев разкри голямата цел на Прогресивна България

Голямата цел на Прогресивна България разкри зам.-председателят на ПГ на ПБ Слави Василев. Тя е възмездието.

При нас няма фанфари, заявки, пълнене на медийното пространство, доказваме го с действия. Не знам дали има друго правителство и мнозинство в НС за толкова кратко време да са произвели толкова ясни резултати, каза В интервю за Дарик радио Василев. И уточни, че . на фокус е възмездието, което хората очакват, независимо дали са гласували за ПБ или не.

Толкова е голяма тежестта на "Прогресивна България" в Народното събрание, че депутатите от другите партии влизат в залата с наведена глава, заяви Слави Василев.

Случая с незаконния град във Варна той определи като стряскащ, фрапиращ и показателен за състоянието на държавата. По думите му това са измеренията на корупцията в България. Тя е повсеместна - на всяко едно ниво е имало държавен служител или административен служител или някой, който е закачен за цялата дълга верига от отговорности, от която всички смучат, каза още той.

По отношение на казуса, при който бе удължен престоя на американските самолети до края на юни, след което да си търсят нова локация, Слави Василев заяви, че се е почувствал горд да е от това мнозинство и заяви: "За първи път имаме премиер, който се опълчи на американския президент".

В политиката няма вечни приятели, а вечни интереси, каза още той.





