Александър Манолев с първи думи след голямата новина от Вашингтон

„Имам информация, че съм окончателно изваден от списъка по чл. 7031(c) на Държавния департамент на САЩ и всички санкции спрямо мен са премахнати“. Това каза за bTV бизнесменът и бивш зам.-министър на икономиката Александър Манолев.

Държавният департамент премахна Александър Манолев от списъка със санкции, наложен от администрацията на Джо Байдън, потвърди служител на Държавния департамент ексклузивно в петък пред The ​​Pavlovic Today.

„Доколкото ми е известно, никога подобно решение на американските власти не е било преразглеждано. Това е категорично доказателство за огромната несправедливост, която преди пет години беше извършена спрямо мен“, каза Манолев.

„Щастлив съм, че след като спечелих всички дела срещу мен в България, сега идва и тази новина от Вашингтон. Лъжите по мой адрес издържаха пет години. Истината остава завинаги“, каза той.

Кой е Александър Манолев?

Александър Манолев е български бизнесмен и бивш политик, чиято професионална биография съчетава солидно западно образование, позиции в корпоративния сектор и управленски роли в държавната администрация.

Той е роден на 28 април 1976 г. в петричкото село Кулата. Средното си образование завършва в Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Петрич със специалност „Счетоводство и контрол“. Впоследствие заминава за Обединеното кралство, където придобива магистърска степен по икономика от престижния University College London (UCL).

През годините преминава и през редица международни специализации, включително за управление на структурни проекти на Европейския съюз в Будапеща, бизнес комуникации в Лондон и инвестиции в развиващи се пазари към финансовата институция J.P. Morgan.

Професионалният му път започва в Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), където отговаря за подготовката на проекти с европейско финансиране. По-късно се пренасочва към частния сектор и заема средни и висши мениджърски позиции в компании в сферата на телекомуникациите, финансите и отбраната, като за известен период е и член на съвета на директорите на „Булгартабак Холдинг“.

Политическата кариера на Александър Манолев се развива в рамките на управлението на ГЕРБ. Вторият кабинет на Бойко Борисов го назначава за заместник-министър на туризма. През 2016 г. той поема ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

На парламентарните избори през 2017 г. е избран за народен представител в 44-то Народно събрание, но бързо напуска парламента, за да стане заместник-министър на икономиката. През 2018 г. кандидатурата му дори е издигната за министър на транспорта, но той я оттегля.

